CRONACA Rimini. Caduta fatale in moto, perde la vita un 21enne Il ragazzo in sella a una moto di grossa cilindrata ha perso il controllo della due ruote andando a schiantarsi contro un'auto in sosta

Erano circa le 2 della passata notte quando, in via Bastioni meridionali a Rimini, una moto è rovinata al suolo. La caduta è risultata fatale per un ragazzo di 21 anni. Coinvolto anche un 37enne che ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in pronto soccorso. Il 118 è intervenuto con un'ambulanza e un'auto medicalizzata, ma gli sforzi dei sanitari sono risultati vani. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per ricostruire l'accaduto, per quanto prevalga l'ipotesi di un incidente autonomo.

Seguiranno aggiornamenti

