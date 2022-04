BILANCIO POLIZIA LOCALE Rimini: calano le multe per uso di telefonino alla guida

Rimini: calano le multe per uso di telefonino alla guida.

La Polizia Locale di Rimini traccia il bilancio delle sanzioni emesse nei confronti degli automobilisti nel primo trimestre dell'anno. Il dato più evidente è una notevole diminuzione delle multe legate all’uso del telefonino durante la guida. Nei primi tre mesi del 2022 ne sono state emesse 87 contro le 155 dello stesso periodo dl 2021 e e le 151 del primo trimestre 2020.

Per il resto permangono però ancora cattive abitudini alla guida, con sanzioni pressoché in linea rispetto agli scorsi anni, anche se in leggero calo. Per il mancato uso delle cinture di sicurezza sono state registrate 70 infrazioni contro le 90 del primo trimestre del 2021 e le 128 del 2020. Ancora numerose, anche se in leggero calo, le soste negli spazi riservati agli invalidi, 54 quelle contestate nei primi 3 mesi del 2022 (68 nel 2021 e 56 nel 2012).

Scendono anche gli automobilisti sorpresi a circolare senza assicurazione, 40 quelli sorpresi al 31 marzo 2022 contro gli 85 dello stesso periodo del 2021. Il dato è ancora inferiore a quello del 2012 quando sono state registrate 54 sanzioni. 8 invece le multe emesse per mancata precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali, contro le 7 registrate nei primi tre mesi del 2021 e le 16 del 2020.

In calo anche le mancate revisioni dell'auto, con 176 sanzioni emesse nel primo trimestre del 2022, contro le 191 del 2021 e le 184 del primo trimestre di due anni fa.

