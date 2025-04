Rimini: Camera Penale e Osservatorio Legalità in visita ai "Casetti". Siglato protocollo d'intesa

Nel video le interviste

Dignità umana dentro le mura del carcere e giustizia riparativa; la necessità di garantire che la pena rispetti i principi della Costituzione. Si muove entro questo perimetro il protocollo d'intesa siglato, presso il carcere dei "Casetti", dalla Camera Penale di Rimini e dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia. Sullo sfondo la volontà di perseguire obiettivi comuni nell'ambito di un programma di collaborazione che si propone di organizzare eventi rivolti alle scuole ed alla cittadinanza, con focus su prevenzione, legalità, diritto penale liberale ed esecuzione penale. "Per impegnarci sui temi che ci stanno più a cuore - spiega Annalisa Calvano, Camera Penale di Rimini - che sono quelli della legalità e dell'attuazione di un carcere sempre più conforme alla nostra Costituzione". "Ci sono realtà molto difficili come quella della prima sezione - ricorda Francesco Bragagni, Assessore alla Legalità del Comune di Rimini - dove non ci sono condizioni umane di detenzione, è una realtà che è lontana dalla città di Rimini ma che dobbiamo fare tutto lo sforzo possibile per farla sentire sempre più vicina alla cittadinanza e alle istituzioni e serve la collaborazione di tutti per cercare di migliorare la situazione dei detenuti che si trovano nella casa circondariale di Rimini".

Firma preceduta da una visita all'interno delle varie sezioni della Casa Circondariale cui hanno preso parte anche numerosi rappresentati delle amministrazioni locali, accolti dalla Direttrice Palma Mercurio e accompagnati dagli agenti di polizia penitenziaria. "Vedere quanta umanità, quanto lavoro c'è anche spesso in condizioni difficili, questo - fa notare Filippo Giorgetti, Sindaco del Comune Bellaria Igea Marina - ci permette davvero anche di pianificare, capire e cercare di gestire meglio i percorsi, i flussi sia sulla legalità ma anche proprio sulle strutture per quanto riguarda le nostre attività di amministratore". "Abbiamo fatto una visita all'interno delle carceri diversa magari da come può capitare nel reparto colloqui - aggiunge Claudia Gabellini, Assessore alla Polizia Locale Comune di Cattolica - ma proprio all'interno delle celle parlando con i detenuti, conoscendo anche il personale che ci lavora all'interno. Devo dire che traspare tantissimo impegno e la volontà di dare anche un'alternativa a questi ragazzi".

