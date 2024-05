Rimini: camere in un magazzino dell'albergo, sanzionata proprietaria

I controlli della Polizia di Stato hanno permesso di scoprire che la titolare di due strutture alberghiere della zona sud di Rimini non aveva comunicato le presenze degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Dagli accertamenti si è appurato che dei 24 alloggianti, ben 15 non erano stati inseriti nell'apposito portale “Alloggiati Web”. La donna è stata quindi deferiva in stato di libertà. Inoltre è stata sanzionata per irregolarità amministrative poiché, in uno degli alberghi, aveva adibito a camere tre locali destinati ad uso magazzino.