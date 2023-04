Rimini: cancellato nella notte il murales dell'uomo che allatta

Foto Twitter @beatriceratopa

Aveva scatenato non poche polemiche l'immagine dell'uomo ritratto sul murales in via Savonarola nell'atto di allattare un neonato. Ignoti nella notte lo hanno cancellato con alcune passate di vernice bianca. La Digos della Questura di Rimini eseguirà approfondimenti sulla distruzione dell'opera, ieri duramente criticata dal consigliere regionale leghista, Montevecchi. Al momento non vi sono denunce presentate né da parte dell'artista che ha eseguito il disegno né da parte del Comune di Rimini. Nell'area non vi sono telecamere. Il gesto non è stato al momento rivendicato.

"Rimini è e sarà sempre una città libera". Con queste parole il sindaco Jamil Sadegholvaad commenta su Facebook l'imbrattamento. "Le sentinelle della libertà hanno provveduto alla liberazione di Rimini passando una mano di vernice bianca", aggiunge sarcastico - Ma "con questo atto hanno per sempre reso immortale l'uomo che allatta". Il primo cittadino riminese, sempre in un post sui social, afferma di provare "umana pietà per queste povere persone, per la vita che fanno: il bianco della loro vernice – scandisce - è l'assenza di colore della loro vita". E assicura di voler far luce sui responsabili, ma "il punto non sono le indagini", precisa, è un altro: "Uno spazio bianco è come una pagina che attende sempre di essere riempita delle idee e dei desideri delle persone".