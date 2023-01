CULTURA Rimini candidata a Capitale della Cultura 2026 L'opportunità di definire un piano strategico per prossimi anni

Consolidare e strutturare la crescita sociale ed economica della città attraverso il potente volano della dimensione culturale. Questo l'obiettivo che ha mosso Rimini alla candidatura come Capitale italiana della Cultura 2026. Avviato il percorso ufficiale, affidando alla società 'Eventi 3' di Torino l'attività di supporto nella gestione delle varie fasi di elaborazione del dossier. Ora, tra gennaio e febbraio, è prevista la 'call internazionale' per l'individuazione della direzione artistica.

Sotto agli occhi di tutti l'imponente sviluppo del sistema culturale del territorio negli ultimi anni, con una offerta museale in continuo aumento ed un grande fermento creativo. I tempi erano quindi maturi per tentare, ma non si tratta di un atto di ambizione fine a stesso – spiegano dall'amministrazione comunale – bensì la volontà di offrire l’opportunità per la definizione di un vero e proprio “piano strategico della cultura” di medio e lungo periodo, in grado di tracciare le linee di sviluppo per i prossimi anni”.

Nel video l'intervento del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad a Viceversa.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: