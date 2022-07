Rimini: candidata al bando della regione per completare il molo di levante

La Giunta comunale di Rimini ha deciso di candidare ai finanziamenti messi a disposizione dalla regione Emilia-Romagna il completamento dell'avamporto. L'intento è quello di migliorare l'accessibilità del porto alle imbarcazioni sia in entrata che in uscita. Il progetto interessa la parte che si affaccia davanti alla darsena turistica ed è stato sviluppato con l'obiettivo di creare uno specchio d'acqua calmo. L'investimento totale – se verrà accettata la richiesta di finanziamento - sarà di 2,1 milioni di euro.

Due i programmi di intervento: il primo riguarderà l'allungamento del molo di levante per circa 100 metri, il secondo il molo di ponente dove si realizzerà una diga forarea. "Con il primo stralcio di opere andiamo a dare una prima importante risposta in termini protezione dello specchio d'acqua di fronte all'imboccatura del porto canale e di potenziamento della sicurezza per chi opera quotidianamente in mare", commenta l'assessora comunale alla Blue economy Anna Montini.