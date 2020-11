Rimini: cani malnutriti e chiusi in un caravan, denunciato un uomo Erano chiusi in caravan, senza cibo ne acqua, uno è riuscito a uscire e dare l'allarme

Cani malnutriti e chiusi in un caravan lasciato in abbandono: è la scoperta della Polizia stradale di Rimini che ha portato al sequestro del mezzo e alla denuncia di un uomo di 30 anni. Gli agenti sono stati allertati da alcuni automobilisti per la presenza di un cane di razza corso che era in strada senza museruola né guinzaglio e creava problemi al traffico. I poliziotti hanno provato ad avvicinare il cane ma l'animale ha cercato rifugio verso un autocaravan in sosta nelle vicinanze. Gli agenti all'interno del mezzo hanno trovato altri due cani, di razza pitbull, che guaivano e cercavano una via d'uscita.

I tre animali, estremamente malnutriti, sono stati a quel punto soccorsi e sottoposti ad analisi dei microchip sottocutanei per risalire ai proprietari. Solo due pitbull sono risultati registrati da un cittadino turco e da un riminese di 30 anni. Quest'ultimo è stato denunciato per maltrattamento e detenzione di animali in condizioni di grave denutrimento. I cani sono stati sfamati e consegnati alle cure del canile comunale di Rimini.

