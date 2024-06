Rimini: capannone trasformato in discarica, rifiuti pronti per essere trasportati all'estero

Vecchi elettrodomestici, televisori, lavatrici e frigoriferi, apparecchi elettronici e batterie pericolose ammassati con pneumatici usati, mobili sfasciati e tanta immondizia sono stati trovati in un capannone in una zona industriale di Rimini. Il responsabile è stato denunciato per traffico di rifiuti. Si è conclusa con una denuncia a piede libero l'indagine appena conclusa dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini e della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Rimini, che hanno individuato un magazzino utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti. Nell'ambito di controlli sono state trovate molte apparecchiature elettroniche obsolete, mobilio in disuso e pneumatici fuori uso, pari a circa 500 metri cubi, i quali sono stati stivati all'interno di un capannone di circa 3.200 metri quadrati. Secondo le indagini, i rifiuti erano in procinto di essere trasportati all'estero per essere smaltiti in maniera illecita.