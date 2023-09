CONFRONTO Rimini Capitale della Cultura: presentato il progetto al tavolo del Patto per il Lavoro e per il Clima

Prosegue il percorso per promuovere Rimini a Capitale italiana della Cultura 2026. Alla Biblioteca Gambalunga la direttrice artistica della candidatura Cristina Carlini ha incontrato i rappresentanti del tavolo del Patto per il Lavoro e per il Clima della Provincia. Un confronto partecipato per restituire ai rappresentanti delle categorie economiche, ai sindacati, agli stakeholder del Patto, le linee progettuali del dossier. L'incontro porta avanti l'obiettivo di delineare il piano strategico della cultura e della città.

