LIETO FINE Rimini: capriolo in zona aeroporto, Santi ne ferma l'abbattimento

Rimini: capriolo in zona aeroporto, Santi ne ferma l'abbattimento.

Era previsto per stanotte l'abbattimento di un giovane capriolo rinvenuto all'interno dell'aeroporto di Rimini. L'ungulato da circa un anno, si avventura nella zona del recinto aeroportuale. Un abitudine che non causava problemi in periodo di lockdown ma che, con la ripresa dei voli, poteva rappresentare una difficoltà per la sicurezza del trasporto aereo. Dopo il fallimento di diversi tentativi di cattura dell'animale ne era stata decisa, come previsto dalla legge, l'esecuzione da parte della Polizia Provinciale. In giornata, dopo la sollecitazione di diverse associazioni ambientaliste, è arrivato però lo stop da parte del presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi.

[Banner_Google_ADS]



"Venuto a conoscenza della pianificazione per la prossima notte dell’abbattimento del capriolo rinvenuto dentro l’aeroporto di Rimini - scrive in una nota - mi sono opposto categoricamente ed ho chiesto l’immediato annullamento". Verranno quindi cercate soluzioni alternative, in accordo con il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi che ha manifestato la volontà di ospitare il capriolo nella sua riserva.

"Sarà incaricato - spiega Santi - un tecnico esperto dotato di strumenti appropriati per anestetizzare l'animale a lunghe distanze per poi trasferirlo in sicurezza nel suo habitat naturale. Da domani quindi gli uffici della provincia si accorderanno sulle procedure con l’aeroporto, con la regione e con le associazioni ambientaliste".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: