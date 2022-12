Rimini: Carabinieri arrestano due persone, spaccio e furto aggravato

Ieri martedì 20 dicembre i Carabinieri di Rimini hanno arrestato due persone in flagranza di reato. Con il supporto dell’unità cinofili antidroga di Bologna, a seguito di una perquisizione domiciliare hanno tratto in arresto un giovane italiano, incensurato, nella cui abitazione sono stati trovati più di 20 grammi di cocaina e tutto il materiale ritenuto necessario per il successivo confezionamento ai fini di spaccio, in ipotesi d’accusa. Il ragazzo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina.

Invece, nella tarda serata, i Carabinieri di Rimini Porto sono intervenuti su richiesta del personale di sicurezza di un negozio in via Corso d’Augusto di Rimini per il fare sospetto di un presunto cliente. Quest’ultimo, come poi appurato a seguito di una perquisizione personale, avrebbe nascosto su di sé alcuni profumi per un valore di circa 300 euro. La merce rinvenuta è stata poi restituita all’esercizio commerciale e l’uomo, un italiano 34enne, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, Anche per lui è atteso questa mattina il giudizio per direttissima.