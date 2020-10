COVID19 Rimini: casi positivi in cinque scuole della Provincia; studenti e personale in isolamento

A seguito di attività di "contact tracing", l'Igiene Pubblica di Rimini ha individuato casi di positività in studenti e in personale scolastico in cinque scuole della Provincia di Rimini. Per questi istituti sono stati attivati provvedimenti di isolamento domiciliare, sebbene, a seguito dei sopralluoghi effettuati, sia emerso che in tutte le scuole sono rigorosamente rispettati i protocolli. Complessivamente, da quanto di apprende dall'Ansa, l'isolamento riguarda un centinaio di persone, tra ragazzi e adulti.

Si tratta fa sapere l'Ausl in una nota - di una scuola elementare, due scuole medie e due istituti di scuola superiore. Gli isolamenti sono stati previsti per alunni e personale scolastico delle classi frequentate dai ragazzi positivi, in quanto con sintomatologia. I due istituti superiori avevano già avuto positività nei giorni scorsi ma non erano stati previsti isolamenti: a seguito della positività di un ulteriore studente in uno di essi e di un insegnante ed un addetto del personale scolastico nell'altro, si è valutato di porre in isolamento le relative classi. A tutti i ragazzi e il personale – conclude l'Ausl - è stato inoltre offerta l'esecuzione del tampone.

