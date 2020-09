LICEO Rimini: caso di Covid-19 fra gli studenti, nessuna quarantena per compagni e insegnanti

A Rimini è emerso ieri un nuovo caso di Covid-19 fra gli studenti del liceo Einstein. Si tratta, riporta "Il Resto del Carlino", di una ragazza che avrebbe avuto contatti con un positivo durante un soggiorno in Piemonte di qualche giorno. Ha frequentato la scuola per un paio di giorni prima di sottoporsi volontariamente al tampone. L'AUSL ha comunque ritenuto non necessario mettere in quarantena anche compagni di classe e insegnanti dato che non ci sarebbero stati contatti stretti con la giovane.

