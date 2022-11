4 NOVEMBRE Rimini celebra il 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”

Rimini celebra il 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”.

Con una cerimonia sobria, ma particolarmente densa di momenti significativi, anche Rimini ha celebrato il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. In Piazza Ferrari il Prefetto, il Sindaco della Città di Rimini e il Comandante del 7° Aves “Vega” hanno deposto una Corona al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre. Alla presenza delle Autorità religiose, civili e militari, si è poi tenuta in Piazza Cavour la Cerimonia ufficiale. Suggestiva la fase dell’Alzabandiera, con l’Inno Nazionale eseguito dalla Banda della Città di Rimini e, quest’anno, con il sorvolo degli aerei del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, che di rientro da una attività addestrativa hanno reso omaggio alla Città di Rimini.

Nel suo intervento il Prefetto ha sottolineato l’importanza e la necessità di continuare a ricordare, soprattutto ora che non vi sono più testimonianze viventi, una data fondamentale per il nostro Paese capace di reagire, alle avversità – anche le più gravi, come quelle di un conflitto – che la Storia ciclicamente propone.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: