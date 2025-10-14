PATRONO Rimini celebra San Gaudenzo tra fede, musica e solidarietà Messe solenni, incontro con le autorità e la tradizionale tombola di beneficenza in piazza Cavour per la festa del Patrono della città.

Rimini celebra San Gaudenzo tra fede, musica e solidarietà.

Rimini celebra oggi San Gaudenzo, Patrono della città, con una giornata ricca di appuntamenti religiosi e civili che uniscono spiritualità e partecipazione popolare. Il programma si è aperto in mattinata con la Messa solenne in piazza Mazzini, presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi insieme al parroco don Aldo Amati e a numerosi sacerdoti della Diocesi.

Nel pomeriggio, alle 16, il vescovo incontrerà le autorità cittadine nella sala San Gaudenzo, per poi presiedere alle 17.30 in Cattedrale la Celebrazione eucaristica, durante la quale i fedeli potranno ottenere l’indulgenza plenaria.

Accanto ai momenti di preghiera, come da tradizione, la festa coinvolge l’intera città con iniziative di solidarietà e intrattenimento. Dalle 14.30 in piazza Cavour sarà possibile acquistare le cartelle per la storica “Tombola di San Gaudenzo”, il cui ricavato sarà devoluto ai progetti della Croce Rossa Italiana. La festa prenderà il via alle 15 con la banda cittadina, musica e animazione, mentre l’estrazione della tombola è prevista per le 16.30.

Novità di quest’anno, un mercatino solidale di abiti e accessori, pensato per unire lo spirito della festa a un gesto concreto di beneficenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: