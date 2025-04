Rimini, cena in famiglia finisce nel sangue: arrestato 42enne per violenza su fratelli

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia una cena in famiglia avvenuta venerdì sera in un paese dell’entroterra di Riccione, dove un uomo di 42 anni, di origine ucraina, ha aggredito violentemente i propri fratelli, una 63enne e un 34enne, riducendoli in condizioni gravi.

L’allarme è scattato quando un automobilista ha chiamato il 112 dopo aver trovato una donna in stato confusionale e con il volto tumefatto che chiedeva aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto il racconto della donna: era stata aggredita dal fratello durante la cena, e temeva che l’altro fratello fosse stato ucciso.

Giunti nell’abitazione, i militari hanno trovato la madre dei tre in stato di choc e tracce di sangue ovunque. In camera da letto, hanno scoperto il 34enne ferito gravemente al volto. È stato lui a confermare che l’autore del pestaggio era il fratello di mezzo, ubriaco e fuori controllo.

La donna è riuscita a fuggire e chiedere aiuto, mentre l’uomo è stato trovato poco dopo nella sua abitazione, con i vestiti sporchi di sangue e le mani segnate dalla colluttazione. Arrestato, dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e violenza domestica.

Secondo quanto riportato da Rimini Today, la 63enne è in prognosi riservata, mentre il fratello minore guarirà in circa 40 giorni. Il 42enne è stato trasferito in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Le indagini sono ancora in corso.