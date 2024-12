Rimini: Centro più sicuro grazie all'ufficio mobile della Polizia Locale e le unità cinofile

Dalla scorsa settimana è stato rafforzato il servizio di vigilanza nel Centro Storico con la presenza del nuovo ufficio mobile, in Piazza Tre Martiri, attivo sia nel turno mattutino sia in quello pomeridiano. A supporto sono operativi quattro agenti della Polizia Locale per ogni turno, che pattugliano a piedi le strade del centro, coadiuvati dall’unità cinofila. Questa presenza garantirà maggiore sicurezza per tutta la durata delle festività natalizie, fungendo anche da punto di riferimento per cittadini e turisti e rafforzando la percezione di sicurezza. Le pattuglie appiedate svolgono un lavoro attivo per contrastare accessi abusivi, comportamenti inadeguati e infrazioni, vigilando anche sul rispetto degli spazi pubblici e tutelando i luoghi storici e artistici.

L’intensificazione del servizio ha già prodotto alcuni risultati: mel pomeriggio di giovedì gli agenti sono intervenuti per sedare una rissa tra quattro persone senza fissa dimora. Per uno di questi è scattata una denuncia per porto abusivo di arma da taglio, mentre un altro è stato arrestato con accuse di resistenza, minacce e danneggiamento di proprietà pubblica. Quest’ultimo, (classe 74), è comparso davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.

“Questo potenziamento del servizio con l'ufficio mobile nel Centro Storico – precisa Juri Magrini, assessore alla sicurezza – non è solo una risposta immediata alle esigenze del momento, ma si pone anche come modello per una gestione urbana che valorizza la sicurezza come elemento imprescindibile per la qualità della vita, il benessere sociale e lo sviluppo economico, in particolare per le attività commerciali e culturali che animano questa zona della città. Una città sicura è una città accogliente, e una presenza costante delle forze dell’ordine contribuisce a costruire un senso di fiducia e serenità per tutti coloro che vivono e frequentano il Centro Storico.”