Rimini, chat per segnalare controlli sulle strade, Sadegholvaad: “Imbecilli con logiche criminali”

Dopo l'appello dell'Ausl Romagna di adottare misure restrittive come quelle adottate a Medicina, è stata creata una chat intitolata “Super eroi contro le Forze dell'ordine” in cui si segnalano i posti di blocco per i controlli anti-covid 19. In nome va evidentemente il verso alla celebre canzone dei Meganoidi “Supereroi contro la Municipale”. A segnalarlo, sulla sua pagina Facebook, è l'assessore comunale riminese alla Sicurezza, Jamil Sadegholvaad.

"'Super eroi contro le Forze dell'ordine'... - scrive -. Mentre negli ospedali medici e infermieri si stanno facendo in quattro per assistere le persone colpite da Coronavirus oltre tutti i pazienti che necessitano di altre tipologie di cure, mentre le Forze dell'ordine si stanno prodigando col loro lavoro per contrastare gli spostamenti inutili delle persone al fine di combattere la diffusione del virus - argomenta - c'è qualche imbecille che con logiche criminali pensa bene di creare chat per segnalare e schivare i posti di blocco. Per fortuna la stragrande maggioranza dei riminesi è perbene e coscienziosa. Questi pochi imbecilli - conclude Sadegholvaad - verranno messi in un angolo".