Rimini-Chișinău: nuova tappa low cost per l'Aeroporto Federico Fellini

Wizz Air ha annunciato l’apertura di una nuova rotta tra Rimini e Chișinău, con avvio previsto per il 9 giugno 2026. Il collegamento, operato due volte a settimana (martedì e sabato), rientra nella strategia di ampliamento dell’offerta dallo scalo romagnolo. L’iniziativa è frutto della collaborazione con AIRiminum e punta soprattutto agli spostamenti dovuti ai legami familiari e a un turismo non di massa. I voli saranno effettuati con Airbus A321neo e i biglietti sono già in vendita, con tariffe a partire da 19,99 euro. La nuova tratta si inserisce nel più ampio rafforzamento della presenza della compagnia in Italia e nell’Europa orientale.

Leggi il comunicato stampa









