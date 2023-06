Rimini, chiuso il “Frontemare” dopo la morte del Vigile del Fuoco

Il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro ha disposto la chiusura e la sospensione della licenzia per 10 giorni del “Frontemare”, sia per la somministrazione di alimenti e bevande, sia per pubblico spettacolo ed intrattenimenti. Alla base, come si legge in una nota, i fatti accaduti sabato notte all'interno e all'esterno del locale di viale Principe di Piemonte. Il riferimento è alla morte di Giuseppe Tucci, Vigile del Fuoco originario di Foggia, che è deceduto a seguito di una violenta colluttazione con un buttafuori 28enne. Il diverbio per futili motivi, sottolinea la Questura, era nato all’interno del locale tra l’avventore e l’addetto alla sicurezza, non in regola ai sensi del Decreto del ministro dell'Interno 6 ottobre 2009.

“Dagli accertamenti della Divisione di Polizia Amministrativa – continua il comunicato che cita l'articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza – è emerso un quadro in relazione al quale il pubblico esercizio in argomento risulta essere oggettivamente a rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ed il provvedimento è stato emesso al fine di ripristinare tale sicurezza ed evitare comportamenti devianti, considerazione imprescindibile ove trattasi di luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale ieri ed è esecutivo dalla data odierna.