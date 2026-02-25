NUMEROSE VIOLAZIONI Rimini, chiuso minimarket davanti alla stazione: era diventato ritrovo di pregiudicati

Rimini, chiuso minimarket davanti alla stazione: era diventato ritrovo di pregiudicati.

Era diventato il ritrovo anche di pregiudicati il mini market vicino alla stazione ferroviaria di Rimini chiuso venerdì scorso dalla polizia di Stato di Rimini.

Il blitz interforze è scattato dopo alcune segnalazioni e nell'ambito dei controlli predisposti dal Questore sulla regolarità delle attività dei pubblici esercizi. Polizia e personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Rimini, Polizia Locale e personale Tecnico della Prevenzione dell'Unità operativa igiene alimenti e nutrizione dell'Azienda Usl della Romagna ha controllato il mini market noto per il via vai di avventori molesti. Identificate decine di persone, alcune risultate con precedenti di polizia che dopo il controllo di polizia si sono allontanate spontaneamente.

L'approfondita ispezione all'interno della rivendita di generi alimentari ha consentito di riscontrare anomalie ed irregolarità per le quali la polizia amministrativa ha proceduto a contestazioni amministrative relative alla sicurezza sul luogo di lavoro per la mancanza del documento di valutazione dei rischi.

Il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro e quello tecnico dell'unità operativa Igiene alimenti e nutrizione dell'Ausl hanno fatto multe per oltre 10mila euro a causa della riscontrata assenza di ancoraggio strutturale delle scaffalature all'interno del magazzino, per la mancanza dell'indicazione dei limiti di carico e quella di spazio all'interno del mini market destinato al passaggio ed alle operazioni di lavoro, per i farmaci e i dispositivi medici scaduti nella cassetta di pronto soccorso, per l'installazione di un impianto di video sorveglianza senza la prevista e preventiva autorizzazione all'Ispettorato territoriale del lavoro di Rimini, per le carenze igienico-sanitarie sia nella pulizia dei locali e dei frigoriferi che per l'eliminazione del materiale e delle attrezzature non di pertinenza dell'attività, ed infine per l'omessa predisposizione del sistema di autocontrollo igienico obbligatorio per tutte le aziende che operano nel settore alimentare per garantire qualità dei prodotti destinati al consumo e quindi la sicurezza dei consumatori prevenendo i pericoli di contaminazione alimentare. Il Nil ha quindi emesso con effetto immediato un provvedimento di sospensione dell'attività del mini market.

