Rimini, chiuso minimarket davanti alla stazione: oltre 10mila euro di sanzioni

Controlli straordinari nella zona della stazione ferroviaria di Rimini. La Polizia di Stato ha disposto la chiusura immediata di un minimarket dopo aver riscontrato gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e norme igienico-sanitarie. L’operazione, coordinata dalla Questura nell’ambito dei servizi voluti dal Questore per verificare la regolarità dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, ha visto la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL), della Polizia Locale e dei tecnici dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl Romagna.

Controlli anche su clienti e avventori

Nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio gli agenti hanno effettuato verifiche in un pubblico esercizio e in un minimarket situati nell’area prospiciente alla stazione. Durante l’intervento sono state identificate decine di persone presenti nella zona, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine.

Le irregolarità riscontrate

L’ispezione all’interno del minimarket ha fatto emergere numerose violazioni. Tra le principali contestazioni: assenza del Documento di valutazione dei rischi; scaffalature non ancorate e prive di indicazione dei limiti di carico; spazi di lavoro non conformi; farmaci e dispositivi medici scaduti nella cassetta di pronto soccorso; impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazione; carenze igienico-sanitarie nei locali e nei frigoriferi; mancata predisposizione del piano HACCP. Le sanzioni amministrative elevate superano i 10mila euro.

Disposta la sospensione dell’attività

Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha disposto l’immediata sospensione dell’attività del minimarket. I controlli nella zona della stazione rientrano in un piano più ampio di verifiche finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.













