CRONACA Rimini, ciclista 86enne investito da una Porsche: è grave L’incidente in via Carlo Zavagli, all’altezza del sottopasso di via Coletti. L’uomo è stato elitrasportato al Bufalini di Cesena

Grave incidente nella tarda mattinata di venerdì 2 maggio a Rimini, in via Carlo Zavagli, nei pressi del sottopasso di via Coletti. Un uomo di 86 anni, in sella alla propria bicicletta e diretto verso il mare, è stato investito da una Porsche Macan che procedeva nella sua stessa direzione.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 11, all’uscita del cavalcavia. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista stava tentando un sorpasso quando l’anziano ciclista avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore improvviso, finendo per sbandare e urtare violentemente contro il SUV.

L’anziano è caduto rovinosamente sull’asfalto e ha riportato gravi traumi. Sul posto sono accorsi rapidamente i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Data la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza proveniente da Ravenna, atterrata nei pressi della ciclabile alla foce del Marecchia.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’uomo è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Rimini, che ha effettuato i rilievi di rito e sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: