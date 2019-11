Incidente ieri sera a Rimini, attorno alle 20.15. Una ragazza peruviana che che procedeva su Via Piemonte in sella ad una bici non avrebbe rispettato lo stop e si sarebbe scontrata con uno scooter guidato da una ragazza che procedeva su Via Lombardia, in direzione mare-monte.

Ad avere la peggio la peruviana, che lamentava dolori alla gamba. Sul posto intervenute due ambulanze e un'auto medicalizzata.