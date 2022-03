CRONACA Rimini: ciclista travolta da auto, trasportata al Bufalini

Rimini: ciclista travolta da auto, trasportata al Bufalini.

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a Rimini, nell'incrocio fra Via Vittorio Bettelloni e Via Settembrini. Secondo le prime ricostruzioni una Suzuki si stava immettendo da Via Bettelloni nell'incrocio in Via Settembrini e avrebbe investito una donna in sella ad una bicicletta. Nell'impatto la ciclista è stata schiacciata dalla macchina, ma grazie all'intervento di un gruppo di ragazzi presenti sul posto è stata liberata dal mezzo. Sul posto è intervenuto quindi il 118 per il trasporto urgente all'Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi e il controllo della viabilità è intervenuta la Polizia Municipale.

