Rimini: cinque feriti, tra cui una bimba, in un frontale in via San Vito.

Grave incidente nella mattina di venerdì nell'entroterra riminese, in località Fornace, a qualche chilometro dal casello di Rimini sud. Uno scontro frontale, avvenuto in via San Vito, tra due auto che ha coinvolto cinque persone, tra cui una bimba di cinque anni. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale con le ambulanze del 118 intervenute sul posto assieme alla Polizia locale che ha anche chiuso momentaneamente la strada per agevolare i soccorsi ed effettuare i rilievi del sinistro. Dalle prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Danni ingenti, invece, per i mezzi.

