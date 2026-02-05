Rimini, città della longevità: una donna di 108 anni guida i 55 ultracentenari Dati demografici 2025: prevalenza femminile tra i centenari e matrimoni che resistono nel tempo

Rimini, città della longevità: una donna di 108 anni guida i 55 ultracentenari.

È una donna di 108 anni la persona più anziana residente a Rimini. La supernonna riminese ha raggiunto il traguardo lo scorso settembre e rappresenta oggi il vertice della longevità cittadina. Al 31 dicembre 2025 sono complessivamente 55 gli ultracentenari residenti, uomini e donne che rientrano nella fascia di età più avanzata della popolazione. Tra loro emerge una netta prevalenza femminile: 47 donne contro 8 uomini, secondo i dati forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Rimini.



Il valore più elevato si registra nel Borgo Mazzini, dove risiedono ben 12 ultracentenari. Il dato sarebbe in linea con il trend nazionale che vede una maggiore longevità femminile, come rilevato anche dall’Istituto nazionale di statistica, secondo cui il 90% delle persone che hanno superato i 105 anni è composto da donne.

Il numero dei centenari - secondo il comune riminese -risulta significativamente superiore rispetto al 2010, quando se ne contavano 40, a testimonianza di una crescita consolidata negli ultimi quindici anni. Il picco massimo è stato raggiunto nel 2023 con 65 ultracentenari, mentre il valore più basso si è registrato nel 2019 con 39.

Accanto alla longevità individuale, i dati raccontano anche una longevità affettiva e familiare. Le persone residenti di almeno settant’anni e coniugate sono 16.376, di cui 9.124 uomini e 7.252 donne, un quadro che restituisce l’immagine di legami matrimoniali consolidati nel tempo. Il fenomeno si inserisce in un contesto di cambiamento demografico più ampio, segnato dall’aumento dell’età media al matrimonio.

Negli ultimi dieci anni l’età media degli sposi è cresciuta in modo significativo: nel 2025 è pari a 43,46 anni per lo sposo (era 39,36 nel 2018) e a 40,03 anni per la sposa (35,78 nel 2018). Per i matrimoni civili l’età media è di 46,6 anni per gli uomini e 42,6 anni per le donne, mentre nei matrimoni religiosi si attesta rispettivamente a 35,06 e 33,09 anni.

