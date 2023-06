CRONACA Rimini: cittadino marocchino non rispetta divieto di dimora, arrestato Già noto alle forze dell'ordine è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione

Rimini: cittadino marocchino non rispetta divieto di dimora, arrestato.

Nella mattinata di lunedì 19 giugno, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino marocchino, trentenne, irregolare sul territorio nazionale poiché trovato nella città di Rimini, nonostante avesse il divieto di dimora. Tale provvedimento gli era stato attribuito a causa di molteplici reati compiuti sia contro il patrimonio che contro Pubblici Ufficiali e reati legati a sostane stupefacenti. Nello specifico, alle ore 9.30 in seguito ad un controllo effettuato all’interno della struttura in stato di abbandono di via Ugo Bassi, i poliziotti hanno rintracciato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che in seguito agli accertamenti effettuati, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente per un peso complessivo di 14 grammi. L'uomo è ora al carcere cittadino.

