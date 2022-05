Rimini, Club Nautico e Fondazione Cetacea organizzano il festival "INTO THE BLUE – Sea Life Fest"

Un Festival per raccontare la vita del mare. È “INTO THE BLUE- sea life fest” organizzato dal Club nautico di Rimini e la Fondazione Cetacea. Cinque giorni di educazione ambientale, laboratori, citizen science, presentazioni di ricerche e proiezioni per prepararsi alla giornata mondiale degli oceani l'8 giugno. Giovedì e venerdì il focus sarà sui progetti per la salvaguardia delle tartarughe marine e i loro nidi: si inaugurerà alle 11 di giovedì con un rilascio di un esemplare di Caretta caretta. Sempre il 3 alle ore 17 al Club Nautico di Rimini ci sarà la presentazione del fumetto per ragazzi Milo & Cora e la città di Corallo. Seguirà alle 18 la presentazione del progetto HADRIA37 dello chef Mariano Guardianelli di Abocar- due cucine. Il tema della giornata del 4 giugno sono i rifiuti marini con attività di pulizia che coinvolgeranno pescatori, attivisti e volontari. Il 5 giugno alle 14 i sub di DIVE PLANET PADI recupereranno una rete fantasma, una rete abbandonata in mare, per poi conferirla in porto. Anziché essere smaltita, questa rete verrà ritirata dalla startup greca ENALEIA per trasformarla in calzini. Nel pomeriggio si approfondirà il problema dei cambiamenti climatici con ricercatori internazionali.

Nel video l'intervista a Alice Pari, Fondaz. Cetacea