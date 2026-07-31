Rimini, cocaina e quasi 9mila euro in auto: arrestato un giovane

Trasportava 20 involucri di cocaina e 8.975 euro in contanti, suddivisi in diversi pacchetti avvolti nel cellophane. Un giovane di nazionalità albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo è scattato ieri mattina, intorno alle 10.45, nella zona di Marina Centro. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, impegnati a Rimini per la stagione estiva, hanno fermato l'auto guidata dal giovane durante un posto di controllo.

Alla richiesta dei documenti, l'uomo ha estratto dalla tasca un portafogli vistosamente pieno di banconote. Agli agenti, che gli chiedevano l'origine di quella somma, ha riferito di essere disoccupato. L'agitazione mostrata durante il controllo e i precedenti per reati legati agli stupefacenti hanno spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

All'interno dell'auto è stato trovato un contenitore di caramelle con alcuni involucri termosaldati, normalmente utilizzati per confezionare la droga. Poco dopo sono emersi anche 20 involucri contenenti cocaina e 8.975 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

Il giovane, già arrestato nel 2019 dai Carabinieri di Cattolica per fatti legati agli stupefacenti, è stato accompagnato in Questura, identificato e arrestato. È in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di oggi. Nei confronti delle persone indiziate e imputate vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.











