Rimini: coltello alla gola nel parco, rapinato uomo a spasso con il cane

Lo hanno avvicinato mentre si trovava in un parco di Rimini con il suo cane, intorno alle 22 di ieri sera per offrirgli della sostanza stupefacente e poi, al suo rifiuto, lo hanno rapinato puntandogli un coltello. Protagonisti della vicenda, due cittadini tunisini, irregolari sul territorio e arrestati, intorno alle 7, dalla Polizia con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Nel dettaglio, la scorsa sera, un cittadino italiano è stato raggiunto all'interno del parco da un uomo che gli ha offerto della droga da acquistare: al suo diniego, l'uomo, raggiunto da un complice in bicicletta e con un un coltello, si è fatto consegnare il denaro contenuto nel portafogli, 220 euro, prima di fuggire. Grazie alla dettagliata descrizione fornite dalla vittima dei due soggetti, gli agenti della Polizia, dopo averli intercettati, senza successo, nelle vicinanze, riuscivano a rintracciarli verso la spiaggia, all'altezza del Bagno 137, e a bloccarli, accompagnandoli successivamente in Questura, dove sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria.