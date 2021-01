Rimini commemora il Giorno della Memoria

Ci sono i vertici istituzionali di Rimini, alle 10, davanti al monumento “Ai Caduti nei Lager 1943-1945” di via Madrid, nella cerimonia ufficiale di commemorazione per il Giorno della Memoria. Un momento di grande commozione, accompagnato dalle note del ‘silenzio’, suonato dalla tromba dal Maestro Stefano Serafini. Una celebrazione ridotta, causa covid, con il Sindaco Andrea Gnassi, il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza e la Presidente dell’Associazione Nazionale ex internati di Rimini Sonia Tamburini. Sono mancati gli studenti e le associazioni combattentistiche e d’arma che solitamente animano e danno vita alla commemorazione.





Proseguono le iniziative per la Giornata della Memoria previste per “Rimini Città della Memoria 2021”. Mentre, entro il 31 marzo 2021, è possibile partecipare alla raccolta delle firme per il progetto di legge di iniziativa popolare "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.