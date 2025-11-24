MANUTENZIONE Rimini, completato il restauro del foyer del Teatro Galli

Rimini, completato il restauro del foyer del Teatro Galli.

Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori di restauro del foyer del Teatro Amintore Galli di Rimini, riportato al suo pieno splendore senza sospendere l’attività culturale della struttura. L’intervento – progettato dai tecnici del Comune e autorizzato dalla Soprintendenza – ha riguardato controsoffitto, lacunari, colonne, stucchi, intonaci e pitture parietali, restituendo uniformità e armonia agli apparati decorativi dell’ambiente.

Il restauro, eseguito dalla ditta Etra Restauri, ha comportato un investimento di circa 160mila euro finanziato dal Comune di Rimini nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria degli edifici culturali.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: