MISURA DI PREVENZIONE Rimini: comportamenti molesti in locale, Daspo urbano per un 50enne L'uomo non potrà frequentare il locale dove, qualche settimana fa, aveva importunato il gestore

Un cinquantenne di Rimini, noto alle forze dell'ordine per aver più volte mantenuto comportamenti molesti in locali pubblici, è stato colpito dal provvedimento di Dacur, ossia il divieto di accesso alle aree urbane, emesso dal questore di Rimini, Olimpia Abbate. Per effetto del cosiddetto Daspo urbano, il 50enne non potrà frequentare il locale dove qualche settimana fa aveva importunato il gestore. Il destinatario della misura di prevenzione, poche settimane fa, infatti in un bar del centro storico riminese adiacente alla nota 'Zona delle Cantinette', aveva iniziato ad infastidire gli avventori presenti, per poi minacciare ed opporre resistenza fisica nei confronti dei poliziotti delle volanti intervenuti su segnalazione del titolare del bar. Il 50enne era stato quindi denunciato a piede libero. Il provvedimento di Dacur, di competenza del Questore e predisposto dalla Divisione Polizia Anticrimine, per ragioni di sicurezza pubblica ha lo scopo di scongiurare la reiterazione della condotta. Per un anno quindi non potrà recarsi nel locale e nelle immediate vicinanze dello stesso. La violazione del provvedimento prevede la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro. Il questore di Rimini ha anche emesso due provvedimenti di divieto di accesso per un anno al Classic Club di Rimini nei confronti di una coppia residente in provincia di Modena. I fidanzati erano stati sorpresi a spacciare all'interno del locale.

