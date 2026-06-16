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Rimini. Con documenti falsi per evitare la cattura: arrestati due ungheresi latitanti

La coppia, di 29 e 26 anni, sono stati fermati nei pressi di una farmacia della città. I Carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Polizia di Frontiera Aerea e Marittima hanno individuato come falsi i documenti mostrati

16 giu 2026
Rimini. Con documenti falsi per evitare la cattura: arrestati due ungheresi latitanti

Documenti falsi per nascondere un Mandato di Arresto Europeo per truffa e riciclaggio: due cittadini ungheresi latitanti, fermati a bordo di una BMW con targa ungherese in sosta nei pressi di una farmacia di Rimini, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Polizia di Frontiera Aerea e Marittima. I due, un uomo del 1997 e una donna del 1999, avevano esibito agli agenti carte d'identità e patente ungheresi che il personale esperto in falso documentale della Polizia di Frontiera ha riconosciuto come contraffatte dopo approfondite verifiche. Condotti in Comando per i rilievi fotodattiloscopici, le impronte digitali hanno svelato la loro vera identità e il collegamento con il Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità ungheresi.

Decisivo lo scambio informativo in tempo reale garantito dalla collaborazione tra il FAST Italia (Fugitive Active Search Teams) e lo SCIP (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia), che ha permesso di stringere il cerchio attorno ai latitanti. La successiva perquisizione domiciliare nell'abitazione temporanea della coppia, sulla costa della provincia di Forlì-Cesena, ha portato al ritrovamento dei passaporti genuini dei due arrestati. I due sono stati dichiarati in arresto in flagranza per possesso di documenti falsi validi per l'espatrio e in esecuzione dei rispettivi MAE ai fini dell'estradizione. L'uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Rimini, la donna a quella di Forlì. Entrambi sono ora a disposizione della Corte d'Appello di Bologna e della Procura di Rimini.




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