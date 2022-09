RAPINA Rimini: con la pistola al Conad City, si fa consegnare l'incasso

Era l'ora di chiusura - ieri -, quando al Conad City di via Marecchiese, a Rimini, un rapinatore, con volto coperto, si è fatto consegnare l'incasso. L'uomo impugnava una pistola, probabilmente giocattolo, con la quale ha minacciato i cassieri che stavano finendo il turno. La Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha acquisito i filmati della videosorveglianza per risalire al responsabile della rapina. Per i dipendenti solo un grande spavento. Ancora da quantificare il bottino.

