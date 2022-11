Rimini: con lo scooter centra il palo del semaforo [Fotogallery]

Incidente stradale sulla statale 16 nel tardo pomeriggio di oggi. Un ragazzo in sella ad uno scooter stava sorpassando le auto incolonnate ad un semaforo allo svincolo per la Consolare con San Marino quando, per cause al vaglio, non ha visto il palo semaforico ed ha impattato violentemente con il suo mezzo contro l'ostacolo fisso. Il giovane è stato trasportato al Bufalini di Cesena per accertamenti. Sul posto la Polizia Stradale che si è occupata dei rilievi e la Polizia Municipale che ha invece pensato a gestire la viabilità.