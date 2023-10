Rimini: conclusa la quarta festa nazionale Dems Schlein e Orlando chiudono la tre giorni di confronto

Tre giorni di dibattito e confronto, oltre 40 relatori da tutta Italia e una sala del cinema Fulgor sempre piena per la quarta Festa nazionale Dems che si è conclusa a Rimini. Nel suo intervento a distanza, la segretaria nazionale, Elly Schlein non manca di esortare l'apertura di corridoi umanitari a Gaza. Dopodochè l'accento su alcuni temi su cui si fonderà l'attività del Pd dei prossimi mesi. "A partire - ha detto - dalla difesa della sanità pubblica dai tagli”. E poi sul salario minimo, un no secco allo sfruttamento e alla precarietà, “che – ha detto - è esattamente ciò su cui punta ancora una volta il governo di destra di Giorgia Meloni". "Il salario minimo è una battaglia di civiltà, una battaglia che guarda negli occhi le necessità di quei 3 milioni mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri che abbiamo incontrato in questi mesi di iniziative dell'estate militante. In una Repubblica – sostiene Schlein - in cui l'articolo uno della Costituzione chiarisce che è fondata sul lavoro, sul lavoro non qualsiasi, ma sul lavoro di qualità e dignitoso, non sullo sfruttamento e sulla precarietà, che è esattamente ciò su cui punta ancora una volta il governo di destra di Giorgia Meloni".

"Una cosa è riuscita Elly Schlein più di quanto non sia riuscita a noi, recuperare come patrimonio collettivo del partito e non come punto di vista di una parte, una capacità critica nei confronti dell'esistente". Così Andrea Orlando a conclusione della festa Dems di cui è presidente. Una riflessione infine sul merito e la forte riduzione del diritto allo studio in Italia. "C'è chi può andare a studiare all'estero e c'è chi non ci può andare a studiare e anche studiare In Italia non ha più niente a che vedere col merito, se la premessa è dover pagare 800, 900 1.000€ al mese per pagare una casa, a tutti quelli che in televisione ci spiegano il merito bisognerebbe chiedergli chi gli ha pagato l'università" – afferma Orlando guadagnando l'applauso del pubblico.

