Rimini, Confesercenti e Confcommercio al Prefetto: "Si faccia portavoce del nostro grido di dolore".

Il presidente di Confcommercio di Rimini Gianni Indino e il direttore provinciale di Confesercenti Marco Pari hanno incontrato ieri il prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza per portare il “grido di dolore delle imprese” scaturito dalla pandemia.

“Abbiamo deciso di chiedere questo incontro – spiega in una nota Gianni Indino - per porre alla sua attenzione la sofferenza di interi comparti economici, ovvero delle piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale dell’economia e, in questo momento, sono l’anello più debole della catena. Costanti i segnali di preoccupazione ed esasperazione che ogni giorno riceviamo da parte delle aziende associate, che avvertono in particolare un certo accanimento verso il loro lavoro e spesso faticano a comprendere il senso delle decisioni messe in atto dal Governo”.



Da qui la richiesta al prefetto di portare portare all'attenzione del governo italiano lo stato di sofferenza delle imprese riminesi. Da Indino e Pari anche un ringraziamento a Forlenza e alle forze dell'ordine per il modo pragmatico in cui si stanno effettuando i controlli in territorio e vicinanza per il ruolo istituzionale che rappresenta.



