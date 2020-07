Rimini: consulente finanziario trovato morto in soffitta dopo 4 mesi

Si era allontanato di casa il primo marzo e non era più tornato. Una situazione che aveva portato i familiari di un consulente finanziario, riminese di 65 anni, a denunciarne la scomparsa alle autorità. Pochi giorni fa il corpo dell'uomo, deceduto da ormai quattro mesi, è stato trovato nella soffitta di un appartamento di Rimini dai Carabinieri. Lo riporta il Corriere Romagna. Ad avvertire le autorità un vicino, che aveva avvertito uno strano odore provenire dall'interno. Sul corpo dell'uomo è stato trovato un biglietto, scritto di suo pugno, con le indicazioni per il funerale. Una circostanza che fa ipotizzare che si sia trattato di suicidio. Prima di uscire, il giorno della sua scomparsa, l'uomo aveva detto ai familiari che avrebbe partecipato ad una cena con gli amici, ma non ce n'era nessuna in programma.