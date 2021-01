Rimini: consumano fuori dal locale, multati in 5 dalla polizia

Sono stati multati dalla polizia di Stato a Rimini per assembramenti durante la zona rossa. Quattro uomini e una donna, nei pressi di un bar in via Flaminia, dopo aver preso il caffè e bevande da asporto, invece di allontanarsi, si sono fermati all'esterno del locale a chiacchierare e a bere. Gli agenti della polizia amministrativa della questura nell'ambito di un servizio specifico di controllo sulle limitazioni della circolazione in zona rossa hanno quindi sorpreso i cinque avventori fuori dal locale nonostante le richieste di allontanarsi da parte del gestore.

