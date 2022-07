Rimini: consumo di tabacco da contrabbando al 33,3%

Il consumo di sigarette e prodotti di contrabbando è diffuso in diverse aree del Paese. Dal Report Intellegit-BAT riportato dall'Ansa, emerge che Casoria, in provincia di Napoli, è la prima città con oltre il 50% per il consumo di illicit whites, ossia di prodotti a base di tabacco commercializzati legalmente all'estero, ma vietati in Italia. Secondo posto per Modena (50%), mentre Savona e Rimini (33,3%). Nonostante il fenomeno rappresenti un problema, il contrabbando di sigarette tradizionali in Italia è in diminuzione del 38% rispetto al 2020. L'Italia si colloca al 27esimo posto su 30 della classifica europea sull'incidenza del consumo illecito. Ma inflazione, crisi energetica, aumento dei prezzi delle sigarette e conflitto in Ucraina rappresentano un rischio per un eventuale aumento del fenomeno.

