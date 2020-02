Rimini: continuano i passaggi col rosso – LE IMMAGINI DELLA POLIZIA

La Polizia Locale parla di “dinamiche agghiaccianti” in riferimento alle immagini delle telecamere poste sui semafori di Rimini che, puntualmente, registrano passaggi col rosso. Sono state 8.693 nel 2019 le violazioni rilevate dai sistemi di controllo posti sui 13 impianti semaforici cittadini.

Gli Agenti, in una nota, si concentrano in particolare sull'incrocio viale Regina Margherita – via Catania, dove una prima auto, proveniente da monte, prosegue la sua corsa nonostante la luce rossa e già un pedone, a cui il semaforo dava luce verde, fosse intento all’attraversamento. Come se non bastasse, questa viene seguita “a ruota” da un secondo veicolo. Il tutto mentre le altre vetture stavano attraversano l'incrocio col semaforo verde. Comportamenti gravissimi – scrive la Polizia Locale – che saranno puniti con una sanzione di 167 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente.