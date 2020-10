Rimini: contrasto allo spaccio di stupefacenti, arrestato con 80 grammi di cocaina

I Carabinieri del Norm della Compagnia Carabinieri di Rimini, durante un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio, in collaborazione con il nucleo cinofili della Polizia Locale di Riccione, nella serata del 30 settembre, hanno tratto in arresto per spaccio un 28enne albanese, domiciliato in Rimini, incensurato e disoccupato.

Il ragazzo stava nascondendo la sostanza stupefacente a bordo del proprio veicolo. A insospettire gli agenti è stato non solo l’utilizzo di un’auto non sua, ma anche le particolari condizioni interne del veicolo, che facevano sospettare che vi fosse qualcosa di nascosto all’interno.

Con l’impiego del cane antidroga della Polizia Locale di Riccione, i militari hanno confermato i loro sospetti e a rinvenire, nascosti nella zona del cambio dell’auto, alcuni involucri di cocaina, oltre a un bilancino di precisione. I controlli a quel punto sono stati estesi all'abitazione del 28enne dove è stato trovato, tenuto in vista e facilmente reperibile, un altro involucro con altra cocaina; per un peso totale di 80 grammi oltre ad una somma in contante di 1000 euro circa.