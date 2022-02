ATTIVITÀ EDUCATIVE Rimini: contro bullismo e cyberbullismo un progetto dedicato, 1 ragazzo su 2 è vittima

Oggi è la giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, fenomeno a cui è dedicato il progetto "Da spettatori a protagonisti", promosso dal Gruppo SGR con la consulenza di Primula Lucarelli e in collaborazione con le scuole riminesi. Il progetto nel 2022 si è ampliato e coinvolge 60 classi di otto istituti superiori con la new entry delle scuole medie. Complessivamente 1.300 studenti di Rimini.

Questa mattina i ragazzi delle terze medie della scuola media Borgese hanno ospitato gli alunni della III A liceo linguistico Cesare Valgimigli per giocare a "Bulloinballo". Si tratta di un gioco di società ideato dagli studenti e utile a dialogare sul fenomeno. Insieme, i 120 ragazzi hanno anche indossato il nodo blu, simbolo della giornata. Erano presenti le dirigenti scolastiche Sandra Villa e Lara Vezzola del Liceo Cesare Valgimigli e della scuola media Borgese, con i docenti Cinzia Tizzi e Leonardo Tartaglia. Lo scopo del progetto è stimolare i ragazzi a diventare protagonisti di fronte al bullismo: imparare a riconoscere i bullismi e dotarsi di competenze e strumenti per sfidarli e sconfiggerli, in un rapporto fra pari e non affidandosi esclusivamente al ruolo di controllo esercitato dalla scuola o dalla famiglia.

I dati nazionali, validi anche per il territorio riminese, fanno scattare un campanello dall’arme. L’Osservatorio Indifesa 2021 dice che 1 adolescente su 2 ha subito atti di bullismo lo scorso anno e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagli adolescenti. Le giovani generazioni sono molto consapevoli dei pericoli del web: ben 7 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro quando navigano in rete.

