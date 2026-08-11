Rimini contro il caldo estremo: più alberi, suolo permeabile e "oasi climatiche"

Con temperature che in città possono arrivare fino a 40 gradi, Rimini accelera sulle strategie per contrastare gli effetti delle estati sempre più calde. Il nuovo Piano del verde, affidato ad Anthea, punta sulla desigillazione del suolo, sull’aumento delle alberature e sulla creazione di nuove infrastrutture verdi diffuse nei quartieri.

"Davanti a ondate di caldo anomalo che anomalo non è più, dobbiamo progettare lo sviluppo futuro di Rimini accelerando su potenziamento di aree verdi e foreste urbane, muri e tetti green, desigillazione del suolo", sottolinea l’assessora all’Ambiente Anna Montini, ricordando che queste strategie "sono già contenute nel nostro nuovo piano del verde".

L’esempio più significativo è il Parco del Mare. Nella zona sud, grazie agli interventi già realizzati, oltre 92mila metri quadrati prima cementati sono diventati superfici permeabili. "Le superfici impermeabili, quindi cementate, sono passate da 120.540 a 28.109 metri quadrati", spiega Montini. In termini concreti, "è come se avessimo eliminato oltre 22 campi da calcio in cemento da una zona strategica come il lungomare".

La strategia dovrà ora estendersi al resto della città, anche attraverso interventi nei parcheggi e nelle opere pubbliche e private. L’obiettivo, spiega l’assessora, è "inserire piccoli polmoni verdi diffusi e ampliare le aree verdi accessibili e attrezzate in tutti i quartieri".

Nel Piano rientrano inoltre nuovi interventi di verde verticale e pensile, con più tetti e muri green, oltre a zone d’ombra e nuove alberature nel centro storico. "Sempre in centro storico, vogliamo piantumare alberi in alcuni luoghi o piazze più frequentati ed esposti al sole", annuncia Montini.







