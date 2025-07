COMUNE Rimini contro l’afa: 875 anziani assistiti con il Piano Caldo e nuove misure per vivere l’estate in sicurezza Attivi interventi a domicilio, più fontanelle pubbliche e nuove fasce orarie nei cantieri. Montini: “Nessuna criticità sulle risorse idriche, ma serve attenzione e responsabilità”.

Estate a pieno regime e temperature elevate: a Rimini il Comune risponde all’emergenza caldo con il Piano Caldo, attivo fino a metà settembre, e una serie di interventi per tutelare anziani, persone fragili e lavoratori.

In collaborazione con Ausl Romagna, Protezione Civile e terzo settore, il servizio ha già contattato 875 persone in provincia, offrendo assistenza telefonica quotidiana per monitorare lo stato psicofisico, dare consigli utili e prevenire disagi. Oltre alle telefonate, sono previsti anche interventi a domicilio su richiesta: consegna di spesa e farmaci, accompagnamento a visite mediche o commissioni urgenti, in coordinamento con i servizi sociosanitari locali.

Per ricevere assistenza si può contattare il numero 0541 1490572 o scrivere a emergenzacaldo@coopcad.it.

Ma l’azione non si ferma all’assistenza: Rimini ha potenziato le infrastrutture urbane con 135 fontanelle pubbliche e 13 Casine dell’Acqua, tra cui tre nuove installazioni in zona Gaiofana, Ina Casa e Celle. Strutture che favoriscono l’idratazione e promuovono buone pratiche ambientali.

Il verde urbano gioca un ruolo centrale: il Parco del Mare offre zone d’ombra e percorsi rinfrescanti, mentre in centro, piazza Malatesta è dotata di un sistema di nebulizzazione. Il Bosco Urbano assicura ombra naturale e sollievo anche nei giorni più caldi.

“Nessuna criticità sulle risorse idriche grazie alle piogge primaverili – spiega l’assessora Anna Montini – la diga di Ridracoli registra attualmente 25 milioni di metri cubi d’acqua, una riserva che garantisce serenità per tutta l’estate. Ma l’uso responsabile resta fondamentale”.

Nel frattempo, il Comune ha emesso un’ordinanza per tutelare i lavoratori nei cantieri: stop alle attività all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nei giorni con rischio “Alto” da ondate di calore. I lavori potranno riprendere dalle 16 alle 20, solo con mezzi a basso impatto acustico. Coinvolti anche cantieri strategici come il Parco del Mare e il nuovo asilo Pollicino.

Comune e Ausl rilanciano infine le regole base per affrontare l’afa: bere spesso, evitare l’esposizione diretta al sole, non uscire nelle ore più calde e mai lasciare persone o animali in auto. Anche gli animali domestici vanno protetti: passeggiate solo la mattina o dopo il tramonto, acqua sempre disponibile e zone ombreggiate dove ripararsi.

Prevenzione e rete di servizi si confermano, ancora una volta, strumenti fondamentali per affrontare un’estate che si preannuncia lunga e calda.

