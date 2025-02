Rimini: controlli a Miramare, un giovane segnalato per droga

Nel fine settimana, i Carabinieri di Rimini hanno intensificato i controlli nel quartiere di Miramare, monitorando oltre 70 persone e 40 veicoli. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di cocaina. Sono state elevate multe per oltre duemila euro per violazioni al Codice della Strada. L’operazione, volta a garantire sicurezza e contrastare la microcriminalità, ha incluso anche verifiche nei locali della zona, senza riscontrare irregolarità. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per tutelare l’ordine pubblico.

