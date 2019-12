STRADE SICURE Rimini: controlli a tappeto per velocità eccessiva e uso del cellulare

Lunedì, sulle strade del riminese, inizierà un intenso controllo sui limiti di velocità. La Polizia Locale, che posizionerà i cartelli di preavviso come da Codice della Strada, mette in campo tutti gli strumenti a disposizione delle pattuglie: dai telelaser ai nuovi Scout Speed usati, al momento, in modalità statica, ossia dall'interno di auto ferme. Questo strumento è in grado di controllare automaticamente anche se il veicolo in arrivo ha assolto agli obblighi assicurativi e di collaudo segnandolo immediatamente alla pattuglia. In dotazione alle forze dell'ordine anche i più tecnologici Trucam in grado di realizzare video in alta definizione per individuare gli automobilisti al telefono o senza cinture.

Attenzionate soprattutto le maggiori strade ad alto scorrimento come la via Emilia a Santa Giustina, la Marecchiese a Sant'Ermete, via Santa Cristina a Montecieco, Sant’Aquilina, via Montescudo e via Coriano. “Il tema della velocità eccessiva degli autoveicoli sulle strade è il più sentito e impattante sulla qualità della vita dei cittadini”, ha detto l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad. “Dobbiamo dare risposte concrete alle legittime e vibranti proteste che ci sono pervenute”.





